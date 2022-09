Hommage à la mauvaise personne : L'énorme bourde d'une candidate de téléréalité

Si elle a très vite supprimé la story en question, celle qui s’est fait connaître dans la saison 1 de «Les Princes et les Princesses de l’Amour» a rejeté la faute sur Audren Dimitris. «En repostant ta story, je me prends les foudres», peste-t-elle en pointant du doigt l’homme d’affaires.

Cette boulette a provoqué l'indignation sur les réseaux sociaux. «Non mais là, la culture du vide ça va trop loin ! Arrêtez-les, c’est plus possible, on en peut plus!», s'est notamment offusqué le rappeur français Booba.