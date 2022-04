Boxe : L'énorme K.-O. de Tyson Fury sur Dillian Whyte

Un uppercut venu d'ailleurs et le K.-O., au sixième round. Tyson Fury a foudroyé Dillian Whyte samedi à Londres pour conserver son invincibilité et sa ceinture WBC des poids lourds.

Quoi qu'il en soit, samedi, le géant de 2,06 m a électrisé les quelque 90 000 spectateurs de Wembley en assénant un uppercut brutal à son adversaire au 6e round et porté son invincibilité à 33 combats (un nul).

Le temple du football anglais a été le théâtre d'un grand moment de boxe, le premier combat de Fury dans son pays depuis 2018 et aussi son premier depuis la fin de la trilogie dantesque contre l'Américain Deontay Wilder, qui restera l'une des plus belles pages de l'histoire du noble art.

En face, Dillian Whyte, 34 ans et ancien sparring partner de Fury, est entré solidement dans la bagarre. Mais le Britannique d'origine jamaïcaine, sauvé de la délinquance par la boxe et passé par le kickboxing et le MMA, a eu du mal à se libérer.