: L'enseigne met les femmes du secteur en avant

Dans le cadre de la nouvelle foire aux vins de Delhaize, qui aura lieu jusqu’au mercredi 16 mars 2022, DELHAIZE a décidé de mettre en lumière le talent et le travail des femmes du secteur. C’est ainsi qu’une sélection de viticultrices, d’acheteuses, d’expertes vin seront à l’honneur, dans la brochure de la nouvelle édition. Delhaize profite également de ce moment clé pour faire le point sur les tendances du marché et ses innovations.

Place aux femmes

Delhaize ajoute un volet supplémentaire avec un clin d’œil aux femmes du secteur. Une sélection de viticultrices, d’acheteuses et d’expertes vins sont ainsi mises à l’honneur dans la brochure de cette édition de la foire aux vins. En effet, la personne responsable des achats est dans la grande majorité des cas une femme. Celles-ci ne sont pas attirées par les mêmes éléments. De même, une femme ne déguste pas de la même manière qu’un homme, elle est plus sensible aux tanins. C’est pourquoi il est important d’avoir des équipes mixtes à tous les niveaux pour parler à tous les publics, de manière appropriée.

Un assortiment local de plus en plus important

Delhaize privilégie à chaque fois que c’est possible une origine locale pour ses produits. Evidemment, le secteur du vin et des mousseux est assez particulier dans ce contexte. Cela n’empêche pas l’enseigne de faire progresser chaque année son offre de vins et crémants luxembourgeois (10% de l’assortiment total).

Innovations

Une attention particulière est accordée à la sélection de vins sans sulfites, ajoutés avec notamment une innovation grâce aux trois éditions limitées de Cava Less Is More, sans sucre ajouté, sans alcool et sans sulfites mais aussi le Vitalma Pinot Grigio. Ce vin italien, signe supplémentaire d’une premiumisation, vient élargir l’assortiment français de vins sans sulfites ajoutés.

Informations pratiques

La foire aux vins aura lieu pendant quatre semaines, du jeudi 17 février au mercredi 16 mars 2022, avec des promotions 2+1 et -25% sur plus de 200 vins, vins mousseux et vins sans alcool. Chaque semaine, deux promotions 1+1 viendront s’ajouter à ces dernières et des promotions supplémentaires seront aussi proposées exclusivement en ligne. Cette édition réserve donc aux clients de l’enseigne une sélection de quinze produits phares avec des accords mets-vin parfaits, plus d'attention sur les accords charcuterie et fromage.