Frédéric Antonetti : L'entraîneur de Metz «ne croit pas au miracle» du maintien

Plus que trois matches en Ligue 1 avant la relégation. Le FC Metz a encore enragé ses supporters en laissant filer une victoire qui lui tendait les bras. Frédéric Antonetti est désabusé.

La saison du FC Metz est décidément un long calvaire pour ses supporters. Après avoir mené 2-0 à Montpellier et touché la barre dans le dernier quart d'heure, les Grenats se sont fait reprendre dans les 10 dernières minutes, encaissant le but de l'égalisation dans les arrêts de jeu (2-2).

Une énième déception qui a enragé certains supporters et qui rapproche toujours plus le club de la Ligue 2. À trois journées de la fin, le club lorrain a six points de retard sur le barragiste Saint-Étienne et huit sur le premier non-relégable Clermont.

Mais pour lui, son club a montré dimanche qu'il «n'a pas une tête de dernier». «Au regard de la physionomie du match, on ne peut qu'avoir des regrets. On peut mettre le troisième but, on tape la barre. C'est à l'image de notre saison. On fait de meilleurs matches à l'extérieur qu'à domicile, où l'on joue dans un climat hostile», a-t-il expliqué, pointant la difficulté d'évoluer à Saint-Symphorien.