Football : L'entraîneur des féminines du PSG écarté pour une «main aux fesses»

L'entraîneur du Paris-SG féminin Didier Ollé-Nicolle, accusé d'avoir eu un comportement «inapproprié», a été suspendu mardi par le club parisien, rattrapé par une nouvelle affaire extra-sportive.

Cette «mise en disponibilité», mesure «conservatoire et temporaire» prise «d'un commun accord» et annoncée mardi par voie de communiqué, assombrit encore plus la saison de la section féminine du PSG, toujours bouleversée par les remous de l'affaire Hamraoui, dont l'agression reste encore non-élucidée.