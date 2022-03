Football en Angleterre : L'entraîneur Marcelo Bielsa viré de Leeds

La claque concédée samedi par les Peacocks face à Tottenham a été celle de trop pour l’entraîneur argentin. Une décision très difficile à prendre.

Avec un seul point pris et 21 buts encaissés lors des six derniers matches, Leeds, 16e avec 23 points, n’a plus que deux longueurs d’avance sur la zone rouge. Mais le club du nord de l’Angleterre a aussi joué 26 matches, soit deux de plus qu’Everton et Burnley, ses deux poursuivants immédiats.