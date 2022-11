Mondial 2022 : Cristiano Ronaldo donne l'avantage au Portugal

Champion d'Europe en 2016 avec le Portugal, Ronaldo peut devenir le premier joueur de l'histoire de la Coupe du monde à inscrire au moins un but lors de cinq éditions différentes du tournoi planétaire, après avoir inscrit un but en 2006, un en 2010, un en 2014 et quatre en 2018.