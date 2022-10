Solidarité au Luxembourg: «L'envoi d'ambulances en Ukraine est la dernière solution pour sauver des vies»

Depuis le début de la guerre en Ukraine, 1671 camions de pompiers et 442 ambulances ont été détruits. C'est ce qu'indique l'asbl Lukraine, qui a lancé ce mardi un appel aux dons, via ce site. Objectif affiché par l'association qui aide les réfugiés et les victimes de la guerre: récolter 10 millions d'euros pour envoyer 112 véhicules d'urgence en Ukraine, d'ici le 1er mars 2023. En sachant qu'une ambulance et un camion de pompier «bien équipés» coûtent respectivement 100.000 et 300.000 euros.