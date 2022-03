Energie – L'éolien en pleine mer pourrait suffire

Énergie : L'éolien en pleine mer pourrait suffire

Selon des chercheurs, des fermes éoliennes en pleine mer pourraient couvrir la demande en énergie de la planète tout entière.

Les parcs éoliens en pleine mer pourraient générer bien plus d'énergie renouvelable que ceux installés sur la terre ferme, possiblement assez pour fournir le monde entier, selon une étude publiée lundi aux États-Unis. Des chercheurs de la Carnegie Institution for Science ont découvert que les vents plus forts rencontrés en pleine mer pouvaient produire cinq fois plus d'énergie que les turbines installées sur la terre ferme.