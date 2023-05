Hausse des taux au Luxembourg : L'épargne des ménages a plus que triplé en un an

Pexels

Avec la hausse des taux, les résidents ont accumulé un surplus d'épargne. C'est ce que constate l'Institut national de la statistique et des études économiques (Statec). «Lorsqu’on regarde le total des encours de dépôts à terme des ménages résidant au Luxembourg dans les banques au Grand-Duché, on constate une forte hausse: 8,3 milliards d'euros en février 2023, soit 3,5 fois plus que le montant d’encours observé en février 2022, à savoir 2,3 milliards», indique le Statec à L'essentiel. Rappelons qu'un dépôt à terme, encore appelé compte à terme, permet de placer une somme d'argent pour une durée et un taux d'intérêt déterminés à l'avance.

«Le relèvement des taux directeurs par la Banque centrale européenne (+3,5 points de pourcentage depuis juillet 2022) a poussé à la hausse les taux appliqués par les banques du Luxembourg sur les crédits immobiliers et à la consommation mais aussi les taux des dépôts à terme des ménages», précise l'institut.

Dans le détail, les taux moyens des crédits immobiliers et des dépôts à terme ont tous deux augmenté de 2,3 points de pourcentage entre janvier 2022 et février 2023. Les taux variables sur les nouveaux prêts immobiliers étaient de 3,5% en moyenne en février 2023, contre 3,8% pour les taux fixes à 10 ans ou plus, 3,6% pour les crédits à la consommation et 2,1% pour les dépôts à terme des ménages.

Pour mémoire, le Statec anticipait pourtant pour cette année une baisse du taux d'épargne, en raison de la fin de la crise du Covid. «L’analyse conjoncturelle des données observées et les révisions des Comptes nationaux depuis ont mené à revoir nos prévisions sur la consommation et l’épargne, explique le Statec. Nos prévisions tablent à présent sur une consommation plus faible des ménages et un taux d’épargne plus élevé en 2023». Les nouvelles prévisions de l'institut seront publiées le 12 juin prochain.