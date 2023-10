L'épargne, le «coussin de sécurité» des ménages du Luxembourg

LUXEMBOURG – Le taux de risque de pauvreté multidimensionnelle (revenu, consommation et patrimoine) des ménages a baissé de manière significative en un an, note le Statec. Explications.

Illustration Pexels

«C'est comme un coussin de sécurité sur lequel les ménages peuvent s'asseoir», illustre Serge Allegrezza, directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Statec). Il représentait un montant d'encours de dépôts à terme de 8,3 milliards d'euros en février dernier, contre 2,3 milliards d'euros à la même période en 2022.

Grâce à l'épargne des ménages, qui a beaucoup augmenté ces dernières années, le taux de risque de pauvreté multidimensionnelle, qui tient compte du revenu, de la consommation et du patrimoine, est passé de 5,6% en 2021 à 3,8% en 2022 (7,3% à 3,9% au niveau individuel). C'est le constat que dresse le Statec, dans son rapport «Travail et Cohésion sociale», présenté ce lundi matin. Rappelons que ce taux avait progressé entre 2020 et 2021 (de 5,6% à 7,3%).

Fonction de la composition des ménages

D’une part, cela suggère que certains ménages peuvent maintenir leur niveau de vie malgré des niveaux de revenus faibles, est-il écrit dans le rapport. Ces comportements peuvent être motivés par des attentes de revenus futurs (comme dans le cas des étudiants ou de l’avancement de leur carrière) ou par la détention d’un patrimoine financier qui peut être facilement transformé en revenus monétaires.

En complément, le Statec identifie les groupes de population les plus exposés au risque de pauvreté. «La part des ménages à la fois pauvres en revenu et en actifs financiers est la plus élevée parmi les ménages jeunes (NDLR, ceux ayant une personne de référence âgée de moins de 25 ans), et la plus faible parmi les ménages âgés (personne de référence âgée de plus de 65 ans)», note Serge Allegrezza.

En ce qui concerne la composition des ménages, les familles monoparentales avec enfants courent le plus grand risque de rester dans le piège de la pauvreté, avec un faible revenu, une faible consommation et un faible niveau de patrimoine financier. Concernant le niveau d’études, les personnes qui n’ont qu’un niveau d’éducation primaire ou secondaire sont significativement plus susceptibles d’être à la fois pauvres en revenu et en actifs que ceux qui ont atteint un niveau d’éducation supérieur.