Pandémie: L'épidémie de Covid-19 rebondit également au Luxembourg

Le printemps et l'été devaient s'annoncer plus doux sur le front de la pandémie. C'était sans compter sur la résilience du variant Omicron, moins sévère mais beaucoup plus contagieux. Oubliez le sous-variant BA.2, la propagation des sous-variants BA.4 et BA.5 entraîne un rebond épidémique dans de nombreux pays du monde. C'est le cas en Afrique du Sud, au Portugal mais également chez nos voisins français.