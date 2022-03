Mondial-2014 - Groupe E – L'Equateur bat le Honduras et se relance

Mondial-2014 - Groupe E : L'Équateur bat le Honduras et se relance

Malgré une défaite sur le fil contre la Suisse pour leur entrée dans la compétition, l'Équateur a redressé la barre en gagnant contre le Honduras (2-1).

L'Équateur a dû revenir au score après un but du globe-trotter hondurien Costly. AFP

Les Équatoriens se sont imposés grâce à un doublé d'Enner Valencia (34e, 65e), auteur des trois buts de son pays au Mondial. Les Honduriens avaient égalisé par Costly (31e). L'Équateur a obligé la France à attendre pour obtenir son billet pour les huitièmes de finale du Mondial en battant le Honduras 2 à 1, grâce à un doublé de son étoile montante Enner Valencia, vendredi à Curitiba, dans un match du groupe E.

C'est justement face aux Équatoriens, mercredi à Rio, que les Français devront valider leur ticket. Les choses se présentent particulièrement bien puisque les Bleus ont six points et une différence de buts très favorable de 6 après leur succès sur la Suisse (5-2). Tout reste ouvert entre les trois autres équipes, même si la Suisse semble la mieux placée puisqu'elle finira contre le Honduras, en principe l'adversaire le moins fort. Mais l'Équateur, avec trois points comme les Helvètes, reste en course et même le Honduras garde une infime chance.

Coup de grâce

Les Équatoriens se sont remis du coup de massue infligé par les Suisses au premier match, un but dans la dernière minute qui avait entraîné une cruelle défaite 2 à 1, grâce à leur nouvelle vedette. On attendait Antonio, l'ailier de Manchester United, mais c'est un autre Valencia, prénommé Enner et âgé de 25 ans, qui crève l'écran au Brésil. Déjà auteur du but face aux Helvètes, le petit attaquant (1,74 m), qui joue à Pachuca dans le championnat mexicain, mais probablement pas pour longtemps, se retrouve en tête du classement des buteurs à égalité avec une brochette de superstars: Benzema, Van Persie, Muller et Robben.

L'Équateur a dû revenir au score après un but du globe-trotter hondurien Costly, un joueur déjà passé par sept pays différents. Le puissant attaquant a profité d'une erreur défensive pour déclencher une frappe imparable des 18 mètres (31e). Il s'agissait du premier but du Honduras en Coupe du monde depuis un match contre l'Irlande du Nord en 1982. Enner Valencia a frappé une première fois trois minutes plus tard en bénéficiant d'un tir raté de Paredes, autre joueur très en vue dans les rangs d'«El Tri», qui s'est transformé en centre décisif.

Même si les Honduriens ont eu quelques bonnes occasions au cours d'une première période très animée, notamment un coup franc très lointain de Bernardez, on sentait les Équatoriens en mesure de faire la différence. Enner Valencia s'est chargé du coup de grâce en catapultant de la tête dans le but un ballon d'Ayovi à la 65e minute. L'attaquant a même marqué une troisième fois dans le temps additionnel, mais refusé pour une main de son homonyme.

(L'essentiel/AFP)