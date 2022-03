Football – L'Equateur et l'Uruguay qualifiés pour la Coupe du monde au Qatar

Giorgian De Arrascaeta a marqué le but de la victoire et de la qualification pour l'Uruguay.

L'Équateur et l'Uruguay se sont qualifiés jeudi pour la Coupe du monde lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la poule unique sud-américaine. L'Uruguay, grâce à sa victoire sur le Pérou (1-0), et l'Équateur, malgré sa défaite au Paraguay (3-1), s'envoleront avec le Brésil et l'Argentine pour le Qatar (21 novembre-18 décembre).