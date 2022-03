JO de Pékin : L'équipe d'Ukraine défile, Poutine fait la «sieste»

Le président russe a été filmé en train de dormir pendant l’hymne national ukrainien et le défilé des athlètes lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Pékin.

La Russie, qui dément tout projet en ce sens, dit en retour se sentir menacée par l'Alliance atlantique et réclame pour faire baisser les tensions la fin de sa politique d'élargissement et son retrait d'Europe de l'Est. Une demande jugée inacceptable par les Européens et les Américains. Vladimir Poutine a obtenu vendredi le soutien de la Chine de Xi Jinping dans le bras de fer qui l'oppose aux Occidentaux.