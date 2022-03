Football : L'équipe nationale U17 qualifiée pour l'Euro

LUXEMBOURG – La sélection nationale U17 disputera pour la première fois la phase finale de l'Euro, après sa qualification officialisée mercredi.

« C’est vraiment mérité, ils ont appliqué les consignes à la lettre. Contre l’Angleterre, on peut utiliser le mot perfection avec toute la mesure que cela implique. C’est une énorme performance quand on voit la qualité des nations qu’ils ont affrontées. Il faut vraiment insister sur le travail de Mario Mutsch et de son staff mais aussi sur celui de tous les formateurs de la Fédération par qui passent nos jeunes» a confié le directeur technique national Manou Cardoni.