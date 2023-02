Indexation au Luxembourg: L'équivalent de 11% d'augmentation de salaire en moins de deux ans?

D'autres augmentations sont prévues pour avril (report de juillet 2022), et pour fin 2023. Si toutes les tranches indiciaires sont déclenchées, les salaires minimums - qualifié et non qualifié - auront respectivement gagné 257 et 309 euros de plus en l'espace de 20 mois (dernier index en avril 2022, ndlr). Soit une hausse de 11% pour les quelque 67 000 travailleurs qui touchent ce salaire minimum.