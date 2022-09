«The Puppetmaster» sur Netflix : L'escroc britannique recherché en France arrêté en Belgique

Les gendarmes percutés par son Audi A3

Le 25 août, deux gendarmes français ont été «sévèrement blessés» lors d'un contrôle par les autorités locales chargées d'inspecter les conditions d'exploitation dans un élevage canin à Vidaillat dans la Creuse. Alors que les gendarmes demandaient à M. Hendy-Freegard, l'un des gérants du site, de se déplacer à la brigade à la plus proche, ce dernier a démarré son véhicule, une Audi A3, puis percuté les militaires avant de prendre la fuite. L'un des gendarmes souffre d'une fracture ouverte au niveau du nez. Ils se sont vus prescrire 21 et six jours d'ITT.