Arnaque à la pompe : L'escroc des stations-service frappe encore

Un escroc britannique, qui a déjà sévi à plusieurs reprises au Luxembourg, vient de frapper en France. Il a dépouillé deux vacanciers allemands de 300 euros.

Un escroc bien connu, qui a déjà sévi à plusieurs reprises au Luxembourg , semble être toujours en liberté. Et continue de sévir. Son astuce: il profite de la compassion de ses victimes. Mercredi, vers 13h, Laura O., qui rentrait d'Espagne vers la Rhénanie-du-Nord-Westphalie avec son petit ami, a été victime de l'arnaque. Sur une aire de repos peu avant Montpellier, le couple a été abordé par un certain «John Kelly», comme il a dit s'appeler cette fois.

Il a raconté à ses victimes être allé lui aussi en Espagne, où il s'était fait voler son sac de voyage, son argent et sa carte bancaire. «Quand il s'est approché de nous, il était accompagné de deux garçons, d'environ 7 et 12 ans. Il était bien habillé et poli. Nous nous sommes sentis en sécurité», raconte Laura O. «John Kelly» a fait croire au couple d'Allemands qu'il était dans le besoin. Sans argent, il ne pouvait pas prendre le train pour rentrer en Angleterre. Il a raconté ne pas avoir signalé à la police le vol de son sac, même s'il l'a déclaré à un bureau d'objets trouvés, en France.