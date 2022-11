Mondial 2022 : L'Espagne avec ses jeunes pépites mais sans Ramos

Luis Enrique a constitué une liste jeune, mais sans surprise majeure, qui comprend l'expérimenté Sergio Busquets, seul rescapé du sacre mondial de 2010, mais surtout une multitude de pépites, dont Hugo Guillamon (Valence), Yeremi Pino (Villarreal), Nico Williams (Athletic Bilbao), Pedri et Gavi (FC Barcelone), mais pas les anciens cadres Ramos et Gerard Piqué, néo-retraité.

Avec plus de la moitié de la liste qui a moins de 25 ans, l'Espagne avance une des sélections les plus jeunes au Qatar, et rêve de retrouver le toit du monde, douze ans après son titre en 2010 en Afrique du Sud.

«Jusqu'à la dernière minute»

«On a réfléchi à la liste jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à hier soir, on avait encore un doute en attaque, mais on a fini par le lever dans la nuit», a affirmé Luis Enrique en conférence de presse, vendredi midi.

Au sujet des surprises Yeremi Pino et Ansu Fati, le sélectionneur s'est justifié: «Yeremi Pino grandit en tant que joueur, il réunit toutes les caractéristiques que l'on demande à un ailier. Ansu est dans un processus pour retrouver le joueur qu'il était avant sa blessure. On verra s'il est au niveau ou s'il va récupérer son niveau d'avant. Il a été l'un de nos doutes jusqu'à la dernière minute. Qu'est-ce qu'y a joué ? L'illusion que j'ai de revoir la meilleure version d'Ansu. En est-il proche ? Oui, non... on verra. Mais pour lui, revenir ici peut représenter un bon stimulus», a-t-il expliqué.