Plus de 35°C en avril: L'Espagne face à des températures records

«Il est très probable que le pic de cette épisode soit atteint jeudi et vendredi», a indiqué l'agence météorologique espagnole (Aemet), avant une baisse des températures à partir de samedi.

Des records battus localement

A plus de 36 ou 37 degrés, des records ont déjà été battus localement mercredi dans les provinces de Séville ou de Cordoue et d'autres pourraient l'être jeudi ou vendredi.

Conséquences du changement climatique

A Séville, où les éventails et les ombrelles sont de sortie, les salariés en première ligne sont déjà harassés par les fortes chaleurs. «Il fait extrêmement chaud, on cherche de l'ombre et de l'eau à chaque instant», témoigne Juan Benito, serveur de 33 ans dans la capitale andalouse.