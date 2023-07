Euro Espoirs: L'Espagne rejoint l'Angleterre en finale

Les Espagnols auront pour argument leur palmarès, avec cinq victoires au compteur dans cette compétition réservée au moins de 21 ans (la dernière fois en 2019), co-organisée cette année par la Géorgie et la Roumanie.

Les Anglais s’appuieront sur leur solidité actuelle: ils se présentent en finale en ayant remporté cinq matches sur cinq et surtout sans avoir encaissé le moindre but.

Mercredi contre Israël, l'équipe surprise du tournoi, il n'y a pas eu de match. Les «Young Lions» ont dominé de la tête et des épaules: l'attaquant de Nottingham Forest Morgan Gibbs-White, après avoir manqué un pénalty (17e), a ouvert le score de la tête sur une balle en profondeur de Cole Palmer (1-0, 42e).

En seconde période, le même Palmer, pensionnaire de Manchester City, a doublé la mise en reprenant en extension à bout portant un centre venu de la droite (2-0, 63e). D'abord refusé pour hors-jeu, son but a finalement été validé par la VAR.

Contrairement à ce que pourrait laisser penser le score, l'autre demi-finale a offert une opposition plus intéressante. Comme contre la France en quarts, l'Ukraine comptait sur sa puissance de contre et le talent de son attaquant star Mykhailo Mudryk, passé en janvier du Shakhtar Donetsk à Chelsea pour 100 millions d'euros.

La «Roja» des années 2010

Le plan a fonctionné rapidement, avec un but d'Artem Bondarenko sur un centre de Mudryk dès la 13e minute.

Mais les Espagnols, au jeu court et rapide typique de la «Roja» des années 2010, ont ensuite tiré profit d'erreurs défensives ukrainiennes pour construire leur victoire. Abel Ruiz a égalisé dès la 17e minute, puis Oihan Sancet a donné l'avantage aux Espagnols (2-1, 24e).

Rendez-vous aux JO 2024

Le gardien espagnol Arnau Tenas, sous contrat avec Barcelone, a sauvé les siens juste avant la pause sur une action exactement similaire à celle du but, avec un centre de Mudryk au départ. Puis Antonio Blanco (3-1, 54e), Aimar Oroz (4-1, 68e) et Sergio Gomez (5-1, 78e) ont plié le match de trois beaux tirs placés, de l'intérieur de la surface pour le premier et de l'extérieur pour les deux autres.