Mondial 2022 : L'Espagne inflige une raclée au Costa Rica

Totalement maîtres du jeu, les Espagnols ont doublé la marque dix minutes plus tard par Marco Asensio, qui a repris victorieusement un centre tendu de Jordi Alba côté gauche (21e). L'affaire a tourné à la démonstration à la demi-heure de jeu lorsque Duarte a fait faute dans la surface sur Jordi Alba. L'arbitre émirati Mohammed Abdulla a sifflé un penalty que Ferran Torres a transformé avec beaucoup de sang froid (3-1).

Ferran Torres y est tout d'abord allé de son doublé pour ajouter un quatrième but en profitant d'une mésentente entre Bryan Oviedo et Navas (54e). Puis Gavi, le milieu de terrain du Barça, a marqué d'une reprise de volée à la réception d'un centre d'Alvaro Morata (75), entré en jeu à la place de Ferran Torres.

Comme à l'entraînement, et alors que les dernières minutes semblaient une éternité pour Navas et les siens, Carlos Soler (90e) et Alvaro Morata (90+2) ont donné au score une ampleur rare en Coupe du monde, sans précédent dans cette 22e édition. Demi-finaliste du dernier Euro, la Roja a impressionné pour ses débuts, face à un Costa Rica apparu il est vrai bien faible. Un premier pari en tout cas réussi pour le sélectionneur Luis Enrique.