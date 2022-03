Santé économique : L'Espagne va mieux mais n'est pas tirée d'affaire

L'Espagne jouit d'une meilleure santé économique qu'il y a quatre ans, mais reste plombée par la dette publique et un fort taux de chômage.

Le Premier ministre Mariano Rajoy tentera de conserver son mandat après les élections législatives. AFP/Javier Soriano

En décembre 2011, quand Mariano Rajoy prend ses fonctions après huit ans de pouvoir socialiste, l'Espagne va mal. L'éclatement de la bulle immobilière, en 2008, a stoppé net le secteur de la construction, moteur de la croissance, et ébranlé les banques, plombées par l'endettement de foyers incapables de rembourser leurs prêts immobiliers. Le pays frise la récession (-3,6% de croissance du produit intérieur brut en 2009, 0% en 2010 et -1% en 2011) et le taux de chômage s'est envolé, passant de 8,57% en 2007 à 22,56% en 2011 soit 5 millions de chômeurs. À l'époque, chaque jour, 1 400 Espagnols perdaient leur emploi, répète souvent Mariano Rajoy. Les régions, comme l'État central, croulent sous les dettes.

Une fois au pouvoir les conservateurs du Parti populaire (PP) ont poursuivi la politique d'austérité entamée par les socialistes en 2009: coupes claires dans les dépenses publiques, hausses d'impôts, gel des salaire des fonctionnaires. Ils se targuent d'avoir économisé 150 milliards d'euros entre 2012 et 2014 et d'avoir du coup évité à l'Espagne un plan de sauvetage complet de son économie, même si son secteur bancaire a été aidé à hauteur de 40 milliards d'euros par l'Union européenne. La quatrième économie de la zone a renoué avec la croissance en 2014, avec une progression de son PIB de 1,4%. Elle s'attend à une progression de 3,3% en 2015 et ferait mieux que ses grands voisins européens.

Chômage et endettement élevés

Des secteurs comme l'automobile, poids lourds de l'industrie espagnole générant 10% du PIB, avaient déjà commencé à proposer des salaires plus faibles ou encore de travailler sept jours sur sept. Résultat, le coût de la main-d’œuvre dans l'industrie et les services marchands était de 21 euros au deuxième trimestre 2015, selon l'institut d'études économique Rexecode, contre 36 en France et 34 en Allemagne. Un avantage compétitif pour les entreprises espagnoles, qui rapportent une hausse de leurs exportations de près de 25% depuis 2007.

Le taux de chômage reflue et les ménages ont recommencé à consommer. C'est d'ailleurs la demande intérieure, aussi bien des ménages que des entreprises, qui tire la croissance. D'autres facteurs externes (dégringolade du prix du baril de pétrole et dépréciation de l'euro) ont donné un net coup de pouce à la croissance. Mais pour les économistes, l'Espagne est loin d'avoir réglé tous ses problèmes. Le chômage touche toujours 21,18% de la population active, et certaines personnes renoncent tout simplement à chercher un emploi. Le nombre de chômeurs n'a baissé que de 436 000 sous la législature de Mariano Rajoy, à près de 4,8 millions. En 2014, le PIB était de 1 058 milliards d'euros, contre 1 116 milliards en 2008. L'Espagne reste aussi très endettée, avec une dette publique à 99,3% du PIB au troisième trimestre.