L'Espagnol Carlos Sastre couronné

L'Espagnol Carlos Sastre a offert à son pays sa troisième victoire consécutive sur le Tour de France, dimanche, à Paris.

L’Espagne conserve le maillot jaune pour la troisième année consécutive: après Oscar Pereiro et Alberto Contador, Carlos Sastre a remporté dimanche le Tour de France à l’issue de la 21e et dernière étape sur les Champs-Élysées.

En jaune depuis sa victoire à l’Alpe-d’Huez, et nanti d’une avance de 1’05 assurée la veille dans l’ultime contre-la-montre de Saint-Amand-Montrond aux dépens de l’Australien Cadel Evans, le leader de l’équipe CSC a obtenu la consécration d’une carrière patiente et obstinée.

L'épilogue de 143 km entre Étampes et la plus belle avenue du monde n’a pas dérogé à la tradition hier. Soulagés de voir la fin de leur calvaire, les coureurs se sont autorisés des facéties: on apercevait ainsi, une vingtaine de kilomètres après le départ, deux coureurs de la Cofidis coiffés des casques empruntés à des photographes ou Carlos Sastre partager une coupe de champagne avec Andy Schleck, son meilleur auxiliaire dans les cols de cette édition.