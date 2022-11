Football : L'Espagnol Gerard Piqué annonce sa retraite

Le défenseur Gerard Piqué (35 ans), vainqueur de trois Ligues des champions avec le FC Barcelone et de la Coupe du monde 2010 et de l'Euro-2012 avec l'Espagne, a annoncé jeudi qu'il prenait sa retraite de footballeur. «Le match de samedi (contre Almeria, NDLR) sera mon dernier au Camp Nou», a-t-il annoncé dans une courte vidéo diffusée sur son compte Twitter. «Je voulais vous dire que j'ai décidé que le moment était venu de mettre fin à ce voyage», a-t-il annoncé dans ce film d'un peu plus de deux minutes montrant des images de lui petit garçon, avec le maillot du Barça ou à la course aux autographes des stars du club.