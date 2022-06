Blocage : L'espoir d'une adhésion rapide à l'Otan s'éloigne pour la Suède et la Finlande

Alors que la Suède et la Finlande poursuivent leurs pourparlers lundi avec la Turquie sur leur adhésion à l'Otan, l'espoir d'une entrée rapide dans l'alliance semble de plus en plus s'éloigner.

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg. AFP

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg doit rencontrer lundi à Bruxelles des représentants turcs, suédois et finlandais, dans l'espoir de débloquer le dossier avant un sommet de l'alliance à Madrid la semaine prochaine. «Je pense que c'est possible mais ce serait très difficile, cela demanderait aux deux camps de montrer une réelle volonté de faire quelques compromis», estime Paul Levin, directeur de l'Institut des études turques à l'université de Stockholm, dans un entretien à l'AFP.

Avant le blocage surprise turc le mois dernier, Stockholm et Helsinki - ainsi que la direction de l'Otan à Bruxelles - espéraient un processus rapide d'adhésion à l'alliance, avec l'espoir que l'unanimité nécessaire des 30 membres actuels soit affichée dès la réunion de Madrid. Mais la Première ministre finlandaise Sanna Marin a reconnu la semaine dernière le risque de voir les choses être «gelées» si le litige ne se dénouait pas d'ici là.

«Risque de gel de la situation»

«Si nous ne réglons pas ces questions avant Madrid, il y a un risque que la situation soit gelée. Nous ne savons pas pour combien de temps mais cela pourrait prendre un certain temps», a-t-elle affirmé lors d'une réunion des Premiers ministres nordiques. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a réclamé mercredi dernier «des mesures concrètes» des deux capitales nordiques, Ankara demandant des engagements écrits.

La Turquie accuse les deux pays - et principalement la Suède - de soutenir des groupes kurdes comme le PKK et l'YPG qu'elle considère comme terroristes. Elle exige aussi la levée des blocages d'exportations d'armes décidés par les deux pays nordiques après son intervention militaire dans le nord de la Syrie en octobre 2019, le durcissement de la législation antiterroriste suédoise et l'extradition de plusieurs individus qu'elle considère comme terroristes.

Importante communauté kurde

La Suède a été un des premiers pays à classer le PKK comme organisation terroriste dès les années 1980. Mais comme de nombreux pays occidentaux, elle a exprimé son soutien aux YPG, alliés du PKK en Syrie qui ont combattu les jihadistes de l'Etat islamique au côté notamment des Etats-Unis.

Stockholm a déjà fait quelques gestes, en soulignant notamment que l'entrée dans l'Otan pourrait changer la position de son autorité chargée des exportations d'armes concernant la Turquie. La Suède a aussi durci sa législation antiterroriste ces dernières années et un nouveau tour de vis doit entrer en vigueur le 1er juillet, a souligné la semaine dernière la Première ministre Magdalena Andersson.

Mais avec son importante communauté kurde estimée à 100 000 personnes, «la Suède se démarque (...) en étant généralement plus favorable à la cause kurde», note M. Levin. «De ce point de vue là, la Turquie a peut-être raison de se focaliser sur la Suède», pointe l'universitaire. «Il y a un réel conflit entre la vision de la Suède sur la question kurde et les exigences turques envers la Suède», abonde Li Bennich-Björkman, professeure en sciences politiques à l'université d'Uppsala.