Thriller : L'espoir peut-être au bout de la route

«La Route» met en scène Viggo Mortensen dans un road movie où chaque personne rencontrée est un tueur potentiel.

Il y a maintenant plus de dix ans que le monde a explosé. Personne ne sait ce qui s’est passé. Ceux qui ont survécu se souviennent d’un gigantesque éclair aveuglant, et puis plus rien. Plus d’énergie, plus de végétation, plus de nourriture. Les derniers survivants rôdent dans un monde dévasté et couvert de cendre qui n’est plus que l’ombre de ce qu’il fut.