Carburants au Luxembourg – L'essence et le diesel à deux euros, c'est pour bientôt?

«Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte dans cette hausse: le prix du baril de pétrole qui ne cesse d'augmenter (ndlr: il cotait lundi après-midi à plus de 120 dollars, contre 64 dollars en août 2021), les incertitudes liées au conflit en Ukraine et l'augmentation structurelle des taxes sur le Co 2 décidée par le Luxembourg (ndlr: 4 à 5 centimes/l pour l'essence et le diesel depuis 2021, avant une nouvelle hausse de 1 à 2 centimes/l programmée pour 2023), sans oublier la forte reprise de l'activité économique».