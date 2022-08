Jour de pointe sur l'aire de Berchem: L'essence était «encore moins chère qu'à notre départ»

Il y a quelques jours, L'essentiel avait pris la température sur l'aire de repos autoroutière de Berchem, qui avait déjà vécu au rythme du chassé-croisé des vacanciers, le week-end dernier. Mais le 6 août, premier samedi du mois, lorsque les vacanciers européens du mois de juillet rentrent chez eux et que les amateurs de soleil se dirigent vers le sud, reste le jour le plus chargé de l'année sur l'aire la plus fréquentée d'Europe. Et l'envolée des prix mondiaux du carburant n'a pas dissuadé des milliers d'automobilistes et de conducteurs de poids-lourds de faire le plein à la station Shell du sud du Luxembourg, sur l'autoroute A3 où la circulation était encore très dense.