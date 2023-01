Exercice spectaculaire avec l’armée: «L'essentiel» a pu assister au ravitaillement en vol des avions de chasse

«Le Luxembourg et les Pays-Bas ont été à l’origine de la création de cette unité en 2016 puis ont été rejoints par l’Allemagne, la Belgique, la Norvège et la République tchèque», rappelle le lieutenant-colonel, «et cet exercice est un vol d’entraînement régulier. L’unité doit s’entraîner en permanence, autant les pilotes de l’avion ravitailleur que les pilotes des avions de chasse. Ce mardi, nous avons donc eu l’opportunité d’assister à un de ces vols».

Un programme géré depuis Capellen

Alors que le conflit russo-ukrainien de déroule aux portes de l’Europe, le Grand-Duché ne reste pas les bras croisés. «Pour le Luxembourg, c’est important de montrer nos participations dans les différents programmes internationaux, souligne Georges Campil. Nous sommes un des membres fondateurs de cette unité et on participe actuellement avec 200 heures de vol par an au programme. D’ici 2025, on va même augmenter notre contribution à 1 200 heures de vol par an». Outre le ravitaillement, les sept avions A330 de la Multi-national MRTT Unit permettent également les évacuations médicales, et le transport de passagers et de fret.