Essai auto: «L'essentiel» a pu découvrir la nouvelle BMW iX5 Hydrogen

Douceur de conduite, puissance instantanément disponible, confort acoustique... Au volant, rien ne distingue une voiture électrique «classique» de la BMW iX5 Hydrogen, que L’essentiel a eu la possibilité de découvrir cette semaine. La marque allemande a produit une petite centaine d’exemplaires de prototypes fonctionnant avec du H2, une énergie qui ne dégage pas d’émissions de CO 2 , recrachant seulement de la vapeur d’eau. «Une des ambitions est de tester le marché, tester l’envie et donner l’opportunité à la presse de se confronter à cette technologie», résume Jeroen Lissens, responsable de la communication BMW Belux.

Le modèle, construit sur la base de l’actuelle X5, embarque 6 kilos d’hydrogène compressé à 700 bars dans deux conteneurs placés sous la banquette arrière et dans le tunnel de transmission. L’hydrogène est converti en électricité via une pile à combustible pour alimenter le moteur, et une batterie «tampon» stocke l’énergie produite «en surplus» pour la redistribuer aux moments opportuns.

401 chevaux

L’ensemble développe 401 chevaux et des palettes au volant servent à accentuer ou diminuer la régénération au lâcher de la pédale d’accélérateur. On apprécie ici la finesse de la direction et le court rayon de braquage, peu entravé par la mécanique sous le capot. BMW juge la technologie «complémentaire» à l’électrique rechargeable dans sa stratégie de décarbonation. Côté avantages, le constructeur pointe des usagers n’ayant pas un accès aisé à un point de recharge, ou qui ont besoin de faire de longs trajets régulièrement. En effet, ici, le plein de ce gaz incolore et inodore se fait en moins de cinq minutes (lire en encadré).