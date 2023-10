L'essentiel du Rire: Assiste au Gala d’ouverture et au spectacle de Yacine Belhousse!

Spectacle

L'essentiel du Rire revient pour la quatrième édition à Aalt Stadhaus. Prépare-toi à un festival mémorable rempli de fous rires et d'éclats de joie. Laisse tes soucis derrière toi et laisse toi emporter par cet instant de pur divertissement. Pour ce faire, on t'offre la possibilité d'assister à l'ouverture du Gala, le 4 novembre, et de voir Yacine Belhousse, le 10 novembre.