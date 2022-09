Yes, we can!: «L'essentiel» est désormais disponible en anglais

Avec près de 50% d'étrangers, le Luxembourg est un des pays les plus multiculturels au monde. Il existe peu d'autres endroits où autant de personnes de nationalités et de langues différentes cohabitent et travaillent ensemble. Leur point commun: elles veulent être au courant de l'actualité dans leur pays hôte. L'essentiel leur livre les informations au quotidien en français, depuis 2007, et en allemand, depuis 2010, atteignant ainsi une vaste majorité de la population du Grand-Duché. Désormais, l'actualité de L'essentiel est également disponible en anglais via nos applications.