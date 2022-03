L'essentiel est le plus lu chez les 15-49 ans

LUXEMBOURG - Vous êtes 172 000 à lire tous les jours L'essentiel, le premier quotidien du pays dans la tranche des 15-49 ans.

L’étude TNS-ILReS Plurimédia a été réalisée par téléphone, d’octobre 2008 à mai 2009, auprès d’un échantillon aléatoire de 3 198 personnes, représentatif de la population résidant au Grand-Duché de Luxembourg, âgée de 12 ans et plus. Seul support média à s'adresser en leader aux 15-49 ans, qu'ils soient luxembourgeois, résidents étrangers ou frontaliers, L'essentiel est imprimé quotidiennement à 100 000 exemplaires et distribué à plus de 95 000 exemplaires chaque matin.