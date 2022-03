Au Luxembourg - «L'essentiel», le média des jeunes et des résidents

L'essentiel reste le média de prédilection des jeunes, urbains et actifs.

Les chiffres d’audience des médias du Luxembourg 2022-I, mesurés par les instituts TNS Ilres et Kantar TNS, confirment que L’essentiel est la marque média plébiscitée par les jeunes, actifs, urbains en situation de mobilité au Luxembourg. Malgré l’impact de la pandémie mondiale qui sévit depuis 2020, L’essentiel reste la deuxième source d’information du pays. 309 100 personnes (6 résidents sur 10) lisent, consultent ou écoutent L’essentiel.

Face à une mobilité réduite et à l’élargissement du télétravail dus à l'épidémie, le journal «L’essentiel» maintient une couverture quotidienne de 17,9 % de lecteurs résidents au Luxembourg. Chaque semaine, c'est 32,3 % de la population grand-ducale qui s’informe grâce au journal, soit 172 100 personnes . Il reste le leader auprès des jeunes, actifs, urbains. 47,2 % des résidents étrangers s'informent grâce au journal.

Avec sa nouvelle mouture, le site lessentiel.lu se maintient à un niveau élevé. 137 400 internautes par jour - soit 25,8% de la population résidente - consultent le site et son application. Au niveau hebdomadaire, c’est 40 % de la population qui s’informe sur lessentiel.lu, soit 213 500 internautes. Le média est toujours leader toutes catégories médiatiques confondues auprès des résidents étrangers (56,1% de couverture hebdomadaire) et des habitants de la capitale (50,3 % de couverture hebdomadaire).

L’essentiel Radio poursuit, elle, sa progression et touche désormais 10,5 % des résidents au Luxembourg. 56 100 auditeurs profitent chaque jour de ses programmes. L’essentiel Radio confirme sa position de 1re radio chez les étrangers résidents et les résidents portugais avec respectivement une couverture hebdomadaire de 41,6 et 44,1%.