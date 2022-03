L'essentiel s'invite sur iPhone

Vous pouvez désormais vous informer sur l'actualité sur votre iPhone grâce à l'application de L'essentiel.

Que vous soyez au bureau, dans le train ou à la plage, nous n'aurez désormais plus aucune excuse pour ne pas être au courant de ce qu'il se passe dans le monde...

L'application iPhone de L'essentiel vous permet évidemment d'avoir accès gratuitement et instantanément aux articles du journal papier, ainsi que ceux réalisés par lessentiel.lu, sans oublier l'ensemble des diaporamas présents sur le site. Mais les choses ne s'arrêtent pas là.

Si vous êtes frontalier, la fonction «download to go» de l'application vous offre la possibilité de télécharger dans la mémoire de votre appareil tous les flux d'information, via le réseau auquel vous êtes abonné, avant de passer la frontière. Résultat: vous n'avez plus besoin de vous connecter à un réseau luxembourgeois, finies donc les mauvaises surprises en fin de mois!