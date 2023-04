Rockhal: L'essentiel te fait gagner les dernières places pour le concert de Maneskin!

Concert

Måneskin ramène le rock'n'roll au sommet des charts mondiaux, en le mélangeant parfaitement avec des goûts contemporains. Victoria (bassiste), Damiano (chanteur), Thomas (guitariste) et Ethan (batteur), âgés de 20 ans, ont commencé à jouer dans les rues de Rome en 2015 et, quelques années plus tard, ont conquis le monde, devenant l'un des groupes de rock les plus populaires de la nouvelle génération. Ils ont actuellement plus de 3,4 milliards de streams au total et plus de 43 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Après le grand succès remporté par l'album «Il ballo della vita» (sorti le 26 octobre 2018), le groupe a effectué une longue tournée à travers l'Europe et s'est produit dans les meilleurs clubs de musique et festivals d'Italie, puis, le 30 octobre 2020, a sorti son nouveau single «VENT'ANNI». Måneskin remporte le 71e Festival de musique de Sanremo avec leur chanson «ZITTI E BUONI», puis conquiert le Concours Eurovision de la chanson à Rotterdam, remportant la première place et connaissant un succès remarquable dans le monde entier, obtenant en quelques semaines plusieurs disques d'or et de platine dans plus de 15 pays.