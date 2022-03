Glisse : L'étang pris d'assaut par les patineurs

KOCKELSCHEUER - Ce week-end, l'étang gelé de Kockelscheuer était ouvert au patinage, sous l'œil des pompiers.

«C'est super, cela fait des années que j'attends de pouvoir à nouveau patiner sur l'étang de Kockelscheuer», s'exclame Monique (45 ans), la maman de Véronique (13 ans), qui vient patiner depuis son enfance sur le lieu culte du patin à glace au Grand-Duché. Il était difficile d'entrer et de sortir du parking, hier, en milieu d'après-midi: l'autorisation donnée vendredi par le bourgmestre de la ville de Luxembourg, Xavier Bettel , a attiré les foules. D'après le pompier responsable de la surveillance, Christian Wagner, pas de risque que la glace s'effondre sous les patins des quelques centaines de personnes: «Il y a constamment entre 150 et 300 personnes sur la glace depuis samedi. Nous avons mesuré la glace à maintes reprises: au milieu, il y a 18 à 20 centimètres d'épaisseur et 15 sur les bords, le minimum autorisé».

Grands et petits étaient euphoriques, et la plupart rassurés par la présence des pompiers. «Nous n'avons eu que sept interventions depuis hier matin, dont deux transferts à l'hôpital pour contrôler le risque de commotion cérébrale», termine le pompier. Le responsable de ces deux belles journées, Xavier Bettel, est arrivé hier, vers 15h, aussi euphorique que le reste des visiteurs: «Je n'ai pas dormi les deux dernières nuits, c'est quand même une lourde responsabilité!», s'exclame-t-il.

«En même temps, c'est un plaisir si simple pour les gens, et ça ne coûte rien. J'ai appelé les pompiers et organisé en vitesse l'assurance de la sécurité et de quoi se restaurer», se réjouit- il, avant de s'élancer maladroitement sur la piste. Une dame l'aborde et le remercie: «Cela faisait si longtemps qu'on n'avait pas pu patiner sur cet étang!». Personne ne se rappelle de la dernière autorisation pour patiner sur l'étang: 10 ans, 15 ans, 25 ans...? En tout cas, cela faisait trop longtemps.