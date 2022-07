Tour de France : L'étape interrompue par des manifestants pour le climat

La 10e étape du Tour de France a été interrompue en raison de la présence de manifestants sur la route, mardi, à 38 kilomètres de l'arrivée à Megève (Haute-Savoie). La course a été neutralisée et un nouveau départ sera donné avec les écarts enregistrés au moment de l'arrêt, a annoncé la direction de course.