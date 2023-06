L'État a dû trouver un nouveau fournisseur pour les bornes «SuperChargy»

Francois Bausch, le ministre de la Mobilité (à droite) et Claude Turmes, le ministre de l'Énergie (à ses côtés), ont inauguré trois premières bornes SuperChargy de la marque Kempower, à la station TotalEnergies, sur l'A4, à Pontpierre. L'essentiel/Olivier Loyens

«Le déploiement de 90 bornes SuperChargy, d'ici 2024, peut continuer comme prévu», assure le ministère de la Mobilité. Suite à des «retards dans la chaîne logistique et de grands problèmes d'approvisionnement», l'État travaille avec un nouveau fournisseur pour le déploiement des bornes de recharge ultrarapide publiques. Il ne fait désormais plus appel à la société portugaise Efacec mais à la société finlandaise Kempower.

Ce mardi, Francois Bausch, le ministre de la Mobilité et Claude Turmes, le ministre de l'Énergie, ont inauguré trois premières bornes SuperChargy de la marque Kempower, à la station TotalEnergies, sur l'A4 à Pontpierre (en direction d'Esch-sur-Alzette). «À terme, deux tiers des bornes seront de Kempower et un tiers d'Efacec», précise Alex Michels.

Le responsable du projet SuperChargy à Creos Luxembourg explique que les nouvelles bornes apportent plusieurs avantages aux utilisateurs: un câble de charge plus long et plus maniable, une puissance maximale de 400 kW pour chaque point de charge, une interface avec QR code illustrant la courbe de charge en temps réel sur le téléphone mobile de l’utilisateur, ou encore une surface de sol utilisée moins grande.

«Il existe deux moyens d'utiliser une borne SuperChargy»

Le projet SuperChargy a démarré en 2020. Les premières bornes avaient été inaugurées en 2021. Le montant de l'investissement par borne s'élève à environ 100 000 euros. D'ici l'année prochaine, les 90 bornes seront réparties sur 18 stations et aires de service des autoroutes et sur les autres axes principaux du Luxembourg. Les prochaines aires de service à pouvoir bénéficier encore en 2023 de bornes de charge rapides supplémentaires sont situées à Wasserbillig, Hosingen, Schwebach-Pont, Micheville, Lorentzweiler et Remich.

«Il existe deux moyens d'utiliser une borne SuperChargy, rappelle Alex Michels, avec une carte d'un fournisseur de service de charge ou avec la carte bancaire. Si on veut recharger la batterie jusqu'à 80%, cela dure entre 15 et 20 minutes. Entre 80 et 100%, ça dure plus longtemps. Le prix de charge dépend du fournisseur de service. C'est en tout cas plus cher que les bornes Chargy».

Plus de 3 000 bornes de recharge accessibles au public

De son côté, François Bausch a profité de cette inauguration pour souligner que le Luxembourg possédait le 2e réseau le plus dense de recharge électrique de l’Union européenne. «Seuls les Pays-Bas font mieux que nous», ajoute-t-il.

Le Grand-Duché compte ainsi désormais plus de 3 000 bornes de recharge accessibles au public. «Il faut compter dans le réseau public non seulement les bornes installées dans les stations-services, financées ou non par l'État (1 500 bornes Chargy et 35 à 40 SuperChargy) et les bornes installées sur d'autres emplacements accessibles au public, comme les parkings des supermarchés», précise-t-il.

Des aides pour les particuliers et les entreprises

En parallèle, 30 000 voitures électriques sont aujourd'hui immatriculées au Luxembourg. Au premier trimestre, près d'une voiture neuve vendue sur 5 était 100% électrique. Pour rappel, un résident peut obtenir une prime maximale de 8 000 euros pour l'achat d'une voiture électrique, jusqu'à fin 2024.

En outre, il est possible d'obtenir une aide financière (les montants de la prime sont variables) pour l'installation d'une borne de recharge à domicile, jusqu'au 30 juin. Près de 3 000 subventions ont jusqu'à présent été demandées par des particuliers, depuis le lancement de la mesure en juillet 2020.

Un régime d'aides existe également pour les entreprises, depuis juillet 2022. Un appel à projets avait été lancé l'an dernier, permettant de subventionner 800 à 900 bornes, indique le ministère de la Mobilité. Un nouvel appel d'offres est intervenu cette année.