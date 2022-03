L'Etat allemand nationalise Commerzbank

L'État allemand nationalise Commerzbank

L’État va contrôler partiellement la deuxième banque du pays, dans une initiative historique pour mettre l'établissement à l'abri de la crise financière. Ce qui n'a pourtant pas convaincu les marchés.

L'État va acheter 295 millions de nouvelles actions ordinaires à 6 euros l'unité, soit 1,77 milliard d'euros, et injecter en plus 8,2 milliards d'euros dans la banque, dont il devient le premier actionnaire. L'opération permet de sauver le rachat prévu par Commerzbank de sa rivale Dresdner, l'une des plus importantes fusions bancaires de l'histoire allemande.