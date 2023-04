L'état de santé de Berlusconi s'améliore

Cependant «le cadre clinique général indique la nécessité de poursuivre le traitement en soins intensifs», ajoutent Alberto Zangrillo, médecin personnel de Silvio Berlusconi et chef du département des soins intensifs à San Raffaele et Fabio Ciceri, chef du département d'hématologie du même hôpital. Surnommé «l'immortel» pour sa longévité en politique et réélu au Sénat en 2022, l'octogénaire présente une infection pulmonaire liée à «une leucémie myélomonocytaire chronique dont il souffre depuis un certain temps», selon ses médecins.