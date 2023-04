Fusion SES/Intelsat: «L'État doit refuser toute réduction des effectifs au Luxembourg»

L'OGBL est préoccupée «sachant que les fusions entraînent généralement des suppressions de postes» et que SES a ouvert une filiale à Bucarest en 2020 et s'est empressée «de faire rapidement monter en puissance ses activités en Roumanie».

«On demande que l'État s'impose pour être la voix des salariés»

Le syndicat appelle aujourd'hui le ministre des Communications et des Médias et Premier ministre Xavier Bettel à «jouer un rôle actif dans la négociation», à «prendre ses responsabilités» et à «assurer que les intérêts des salariés soient défendus lors des négociations et la conclusion de cette éventuelle fusion», l'État détenant 33% des droits de vote au sein du conseil d'administration.