L'Etat français promet d'investir à Gandrange

L'État français promet d'investir à Gandrange

Nicolas Sarkozy s'est rendu hier matin sur le site d'ArcelorMittal. Il a assuré que l'État est prêt à investir, les syndicats restent sceptiques.

«Soit nous arrivons à convaincre Lakshmi Mittal, et nous investirons avec lui, soit nous trouvons un repreneur et nous investirons avec lui», a ajouté Nicolas Sarkozy. Ces déclarations n'ont pas rassuré les syndicats. «M. Sarkozy a dit aux salariés ce qu'ils voulaient entendre mais concrètement on ne sait toujours pas où on va», estime Patrick Auzanneau, délégué CFDT du site de Gandrange.