L'Etat peu efficient selon la Chambre de commerce

L'État peu efficient selon la Chambre de commerce

LUXEMBOURG - La Chambre de commerce a présenté hier une étude soulignant que les dépenses de l'État par résident sont «nettement plus élevées et moins efficientes que dans la quasi-totalité des autres pays européens».

L'institution estime que le pays ne devrait pas dépenser plus par habitant que la moyenne des «cinq pays les plus dépensiers», même si le PIB par tête est nettement supérieur aux autres.

L'État pourrait notamment utiliser cette richesse pour «mettre en place une politique fiscale plus avantageuse» ou «assurer le financement d’un fonds souverain» qui protégerait le pays des chocs externes.