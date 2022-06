Au Luxembourg : L'État prépare aussi des plants de cannabis

Le gouvernement prévoit «d'instaurer sous le contrôle de l'État une chaîne de production et de vente nationale pour garantir la qualité du produit», a expliqué Sam Tanson.

Après la ganja du jardin, la marijuana d'État. Ou du moins contrôlée par l'État. La ministre Déi Gréng de la Justice, Sam Tanson, a présenté ce mercredi après-midi, la deuxième étape de la légalisation du cannabis récréatif. Le gouvernement prévoit «d'instaurer, sous le contrôle de l'État, une chaîne de production et de vente nationale pour garantir la qualité du produit».

Les projets du gouvernement sur le cannabis visent notamment à réduire les risques liés à l'origine et à l'usage du cannabis, et à prévenir la criminalité en coupant l'herbe sous le pied des réseaux de trafiquants. Pour la chaîne du producteur au consommateur contrôlée par l'État, «nous continuons nos travaux, nous sommes en train de retravailler le projet en intégrant de nouvelles données et nous espérons pouvoir le présenter rapidement», note Sam Tanson.