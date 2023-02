Luxembourg: L'Etat sera copropriétaire du siège d'ArcelorMittal au Kirchberg

Luxembourg : L'État sera copropriétaire du siège d'ArcelorMittal au Kirchberg

LUXEMBOURG – La ministre des Finances a déposé un projet de loi en vue de l'acquisition de 50% du bâtiment qu'ArcelorMittal construit au Kirchberg, qui coûtera en tout près d'un demi-milliard d'euros.

Wilmotte & associés architectes

ArcelorMittal prépare son déménagement vers le Kirchberg, à côté de la place de l'Europe et à deux pas du Mudam, sur un terrain de 7 286 m² le long de l'avenue Kennedy. Si la date de livraison de l'édifice n'est pas encore connue (on évoquait 2021 lors de la présentation initiale), on sait déjà qu'il sera imposant. Dessiné par le cabinet d'architectes Wilmotte & Associés, le K22, c'est son nom, s'élèvera sur 21 niveaux, dont 15 étages de bureaux, pour une surface de 60 700 m², plus 18 000 m² en sous-sol.

Commerces accessibles au public en rez-de-chaussée, jardins en atrium ou en terrasse, auditorium, restauration, 375 places de parkings pour les voitures, 156 pour les vélos et 50 pour les motos, le nouveau siège d'ArcelorMittal, tout d'acier et de verre, ne pourra donc pas se rater, et accueillera des centaines d'employés du géant de l'acier, qui pérennise ainsi sa présence au Luxembourg.

Un demi-milliard d'euros

Toutefois, ArcelorMittal ne sera pas tout seul sur le site. Selon un projet de loi déposé récemment par la ministre des Finances Yuriko Backes, l'État sera en effet copropriétaire du K22. «ArcelorMittal n'ayant pas prévu d'occuper la totalité de l'immeuble», il a cherché «un investisseur» et a «proposé à l'État une option d'achat» pour lui permettre d'acquérir 50% du bâtiment «aux coûts de construction réels», sans marge pour ArcelorMittal Kirchberg Real Estate, du nom de la société qui gère le projet.

En tout, la construction et l'aménagement du K22 doivent coûter pas loin d'un demi-milliard d'euros, taxes comprises. Plus précisément, il représente un investissement de 497,1 millions d'euros. Le projet de loi vise à permettre à l'État de débourser 273,5 millions d'euros pour acquérir sa moitié de l'immeuble. On ignore en revanche quels services de l'État pourront être installés à cet endroit.

