Energie au Luxembourg – L'Etat va aider les ménages à payer les factures

Énergie au Luxembourg : L'État va aider les ménages à payer les factures

LUXEMBOURG – Le gouvernement a annoncé lundi une série de mesures destinées à atténuer la hausse des prix de l’énergie.

La première concerne l’allocation de vie chère, dont les bénéficiaires ont été élargis. Des revenus «jusqu’à 25% supérieurs» sont désormais éligibles, ont expliqué Corinne Cahen (DP), ministre de la Famille, et Franz Fayot (LSAP), ministre de l’Économie. En outre, les personnes concernées percevront, en plus de l’allocation, une prime exceptionnelle «de 200 à 400 euros, en fonction de la composition du ménage». À titre d'exemple, un foyer de quatre personnes touchant au maximum 5 929,45 euros sera concerné. «Après avoir doublé l’allocation en 2020, puis l’avoir augmentée de 10% l’an dernier, il fallait refaire quelque chose pour les ménages qui ont le plus besoin de payer leurs factures», résume Corinne Cahen.