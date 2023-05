Au Luxembourg: L'Etat va contrôler la production du cannabis

Le Luxembourg continue de travailler sur la légalisation du cannabis récréatif. Un texte permettant à chaque foyer de cultiver quatre plants de cannabis à la maison est toujours en cours de travail législatif et pourrait être adopté avant les élections législatives d'octobre.

À cette disposition va s'ajouter un «concept» présenté vendredi aux députés par les ministres de la Justice Sam Tanson et de la Santé Paulette Lenert. Que les plus impatients ne se réjouissent pas trop vite, ce «concept» ne devrait pas faire l'objet d'un dépôt de loi lors de la législature en cours, mais le gouvernement prépare une stratégie pour après le scrutin de l'automne. Le «concept» est donc tributaire du résultat des élections.

Interdit sur la voie publique

La stratégie du gouvernement, qui serait dans un premier temps testée dans le cadre d'un projet pilote, entend permettre la vente du cannabis récréatif, mais sous contrôle de l'État. Celui-ci contrôlerait donc la chaîne de production et deux producteurs au Luxembourg seraient chargés de la fourniture du cannabis.

Le concept prévoit en outre l'ouverture de 14 points de vente répartis sur le territoire du Grand-Duché. Pour y faire ses emplettes, il faudra être âgé de plus de 18 ans. Et, même vendu légalement, le cannabis ne pourra pas être consommé dans l'espace public. Et il sera bien sûr toujours interdit de conduire après avoir consommé du cannabis.